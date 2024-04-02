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Собянин: Ввод Рублево-Архангельской линии метро улучшит транспортное обслуживание 800 тыс. москвичей

15:00
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Движение по первому участку новой линии метро запустят через три года

В Москве возводят один из самых больших радиусов метро - Рублево-Архангельскую ветку. Это 18 с половиной километров начиная от Москва-Сити. Одной из станций станет "Народное ополчение" с пересадкой на БКЛ. Как там идёт строительство, сегодня проверил мэр столицы Сергей Собянин.

На "Народном ополчении" - так называется будущая станция новой Рублёво-Архангельской линии метро – вовсю кипит работа. Строители справились с ней уже на треть.

"По станции залито порядка 22 тысяч кубов - это вестибюль номер один, а также платформенная часть и ТПП. Ведутся работы по обратной засыпке этих участков, а также активно ведутся работы по сооружению пешеходных переходов", - сообщил Никита Власов, заместитель руководителя проекта.

По ним пассажиры будут подниматься на проспект маршала Жукова, который пересекается здесь с улицей Демьяна Бедного. На станции будет два подземных вестибюля с выходами на улицы. Для маломобильных граждан установят 6 лифтов. Главным архитектурным элементом станут два ряда освещённых колонн, переходящих в своды просторного станционного зала.

"Мы приступили к строительству одного из самых больших радиусов метро –  Рублёво-Архангельское. От Москва-Сити всего 18,5 км. Эта линия улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч жителей, также разгрузит Новорижское шоссе. Важная и достаточно непростая стройка будет реализовываться в несколько этапов", - рассказал Сергей Собянин.

Движение по первому участку новой линии метро запустят через три года. С открытием "Народного ополчения" улучшится транспортная доступность района Хорошёво-Мнёвники, где проживают 180 тысяч человек. Половина из них – в пешей доступности от станции. Путь до соседнего района Строгино сократится в 3,5 раза. Но чтобы построить новое, приходится сносить старое.

"Глубина заложения стены в грунте от 26 до 30 метров. Глубина котлована у нас 21 метр. Видим, что это в плотной жилой застройке, что приходится реновацию подключать, сносить дома, чтобы потом построить данную станцию. Станция является пересадочной, которая свяжет с БКЛ", - отметил Дмитрий Дорожко, руководитель строительства станции.

В пешей доступности от новых станций будущей Рублёво-Архангельской линии будут проживать почти полмиллиона человек. Уже несколько лет работают первые две - "Деловой центр" и "Шелепиха".

"Полностью готов платформенный участок, уже даже выполнена обратная засыпка Самый короткий путь в центр будет. До "Делового центра" всего три перегона. То есть пусковой участок будет - "Деловой центр", "Шелепиха", "Звенигородская", "Народное ополчение", "Бульвар Генерала Карбышева", - отметил Валерий Кимлюк, исполнительный директор.

Вдоль улицы Паршина, недалеко от пересечения с Живописной, расположится станция "Серебряный бор", на "Строгино" Арбатско-Покровской линии появится пересадка, а уже за МКАД – "Липовая роща". Между Новорижским шоссе и территорией жилой и общественной застройки "Спутник".

Александра Панина, "ТВ Центр"

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