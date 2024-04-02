К середине месяца корабли и баржи снимут с платформ

Москва готовится к сезону летней речной навигации. В городе приводят в порядок набережные, водный транспорт, особое внимание уделяют причалам.

Скоро начнется очистка водных акваторий города. А сейчас на теплоходах-мусоросборщиках, катерах и плавучих кранах заканчиваются профилактические и ремонтные работы.

В целом, коммунальный флот столицы готов на 85 процентов. Следующими этапами станут покраска судов и подготовка их к сдаче надзорным органам. К середине месяца корабли и баржи снимут с платформ, а 24 апреля - отправят на маршруты.

"Мы с вами можем наблюдать одну их шаланд, на которой практически заканчиваются работы. Здесь у нас уже установлена краново-манипуляторная установка и готовится площадка для установки дизель-генератора", - сообщил начальник флота ГУП "Мосводосток" Григорий Прямушко.

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