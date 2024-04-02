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Крупная авария произошла на МКАД

15:05
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Есть пострадавшие

Несколько человек пострадали в ночной аварии на 72-м километре МКАДа. На кадрах видно, как "Шкода" неожиданно тормозит на средней полосе. И в неё тут же на скорости влетает ВАЗ-2114.

От удара одну из машин разворачивает, а другую отбрасывает в сторону бетонного барьера. По некоторым данным, в ДТП пострадали беременная женщина и двое детей.

Выбраться из машины им помогли спасатели, а потом их эвакуировали на вертолёте Московского авиационного центра. Женщина - водитель "Шкоды" от госпитализации отказалась.

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