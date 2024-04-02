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Погоня за автоугонщиком в Москве попала на видео

15:21
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Водитель на законные требования не реагировал

В Москве задержали автоугонщика. Мужчина не хотел сдаваться, а устроил настоящую погоню по ночным улицам.

Это кадры, снятые из патрульной машины. А всё началось с того, что владелец Kia не обнаружил свой автомобиль на привычном месте. И вызвал полицию.

Уже через час экипаж ДПС заметил угнанный автомобиль на Каширском шоссе. Водитель на законные требования не реагировал. А только жал на газ. В какой-то момент угонщика всё же удалось задержать. За рулём оказался пьяный 26-летний рецидивист из Подмосковья. Уходя от погони, он успел попасть в ДТП.

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Задержание угонщика
Задержание угонщика
Погоня за угонщиком автомобиля
Погоня за угонщиком автомобиля
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