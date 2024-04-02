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Кафе для белок появилось в Джамгаровском парке

15:30
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Орехи насыпаются автоматически

Ежедневно в 14:00 в Джамгаровском парке раздается характерный стук. Сигнальный для его обитателей. Своеобразная "азбука Морзе" сообщает - в кафе для белок накрывают на стол. Меню - из нескольких блюд. В рационе - сухофрукты, орехи разных видов, грибы. Белки тут как тут.

Когда в заведении появляются нежелательные посетители - голуби, собаки и прочие любопытные - им, конечно, достается "на орехи". От владельцев кафе. Ведь, согласно регламенту, вход только для грызунов.

"Увидела в одном заповеднике, как придумали кормовую базу для белок. Пришла, показала родителям и детям. Все загорелись и решили сделать, ну, ради смеха, а получилась реально хорошая вещь", - рассказала Ольга Соколова, волонтёр, руководитель мастерской "Столярочка".

Сделана на совесть - из вторсырья. Тут тебе и просвещение, и забота об экологии, и творчество - мастерили-то все дети. На повестке дня - этикет. Выяснилось, что белки совсем не умеют вести себя за столом.

Пара кликов на смартфоне - и электронная кормушка приходит в действие.  Благодарные белки спешат наперегонки. Ольга и Виктор с недавних пор в числе заботливых людей, которые не только следят за рационом питания белок, обитающих в Подмосковье, но и сделали этот процесс максимально интерактивным для людей и безопасным для зверьков.

"Орехи насыпаются автоматически, белка приходит в эту кормушку, открывает головой дверцу, заходит внутрь и грызет орешки. Другие животные не могут туда зайти: ни голуби, никакие маленькие птички", - рассказал Виктор Бокренёв, создатель проекта "Белочка парк".

Разглядеть кормушку, устроенную под самой кроной дерева, с земли не так-то просто. Но благодаря постоянному видеонаблюдению посмотреть трансляцию в режиме реального времени, впрочем, как и удалённо покормить грызунов, может любой желающий.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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Кормушки для белок
Кормушки для белок
Кафе для белок
Кафе для белок
Кормушки для белок
Кормушки для белок
Белка
Белка
Орехи в кормушке
Орехи в кормушке
Кормушки для белок
Кормушки для белок
Белка
Белка
Кормушки для белок
Кормушки для белок
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