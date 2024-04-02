Бочкарев: Образовательный комплекс построят на востоке Москвы

Комплекс построят за счет городского бюджета

Образовательный комплекс из школы и детского сада на 1250 мест появится в районе Гальяново. Его построят за счет городского бюджета, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Комплекс разместится на Амурской улице.

"На ул. Амурская планируется построить образовательный комплекс, состоящий из школы и детского сада. Общая площадь составит 30,5 тыс. кв. м", – сообщил Бочкарев.

Новая школа рассчитана на тысячу мест, уточнила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Юлина Княжевская. Детский сад примет 250 человек.

"В состав комплекса войдет школа на тысячу мест и детский сад на 250 мест. Были внесены изменения в правила землепользования и застройки, позволяющие проработать перспективное строительство данного образовательного объекта", – уточнила Княжевская.

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