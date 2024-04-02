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ВСУ три недели пытаются забрать подбитый Leopard с поля боя

12:59
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Украинские бойцы не хотят, чтобы он стал трофеем ВС России

Украинские военные пытаются забрать подбитый танк Leopard из зоны активных боев на донецком направлении, чтобы он не попал в руки ВС России. Об этом во вторник, 2 апреля, рассказал командир взвода БПЛА 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным Бошка.

Видео уничтожения шестого танка Abrams в зоне СВО
Видео уничтожения очередного американского танка Abrams

Речь идет о танке, который российские военные подбили еще три недели назад в окрестностях Марьинки. Как отметил Бошка, "мы его заметили, подпустили поближе, чтобы корректировка артиллерии шла намного точнее", а затем открыли огонь и "со второго выстрела артиллерии он "взгрустнул".

Российские военные планируют забрать подбитый танк как трофейный, хотя этому препятствуют активные бои. Одновременно с этим "там пытались наши противники его эвакуировать, но тоже безуспешно, пока он в серой зоне был", цитирует российского командира РИА Новости.

Российская сторона предупреждала западных спонсоров киевского режима, что любая поставленная на Украину военная техника станет законной мишенью для удара ВС России. В Москве отмечали, что ход спецоперации уже подтвердил: западные танки горят точно так же, как и любые другие.

Тем временем Asia Times назвало еще одного врага западных танков на Украине. Издание отметило, что боевые машины вязнут в грязи из-за тяжелой брони и теряют подвижность. Ситуацию усугубляет того, что к и без того немалому весу украинцы крепят на поставленную им западную бронетехнику динамическую защиту.

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