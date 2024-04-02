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Против владельцев "Крокуса" подали заявление в СК

13:24
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Об оказании небезопасных услуг

В Следственный комитет (СКР) подали заявление о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг против владельцев "Крокус Сити Холла".
Агаларов объяснил, от чего зависит восстановление "Крокуса" после теракта

Заявление отправлено 2 апреля на имя председателя СКР Александра Бастрыкина. Инициаторы – 11 пострадавших, в числе которых Иван Поморин, глава съемочной группы, которая должна была снимать концерт группы "Пикник", передает слова адвоката Игоря Трунова РИА Новости.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар.

По последним данным, погибли 144 человека, 551 пострадал. Возбуждено уголовное дело. Арестованы 10 человек, четверо из них непосредственные исполнители теракта.

Ранее сын президента Crocus Group Араза Агаларова, певец Эмин Агаларов заявил, что эвакуационные выходы в здании и система дымоудаления сработали в штатном режиме.

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