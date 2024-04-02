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Лукашенко: Мы готовимся к войне

13:21
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Это вынужденная подготовка, подчеркнул президент Белоруссии

Белоруссия хочет построить свое мирное будущее и настроена только на созидание, но помнит выражение "Хочешь мира — готовься к войне". Об этом во вторник, 2 апреля, рассказал глава государства Александр Лукашенко.
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Политик призвал не верить в то, что Белоруссия хочет войны, однако подтвердил, что "мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно". В стране идет подготовка соответствующих подразделений, в войска поставляются различные виды вооружений и техники.

Лукашенко подчеркнул, комментируя критику этих действий в Белоруссии, что "если оттуда кто-то подвывает и нас критикует, знайте: мы делаем правильно". И наоборот — "если там нас начнут хвалить, беда", цитирует белорусского политика БелТА.

Ранее командующий войсками Северо-западного оперативного командования ВС Белоруссии Александр Науменко рассказал, что численность воинских контингентов стран НАТО, находящихся на северо-западном направлении у границ страны, составляет около 7,7 тысячи человек. Обстановка остается крайне непростой.

В феврале Лукашенко предупреждал, что гарантированная защита Белоруссии обеспечена, у страны есть для этого все необходимое — Минск может не только защитить себя, но и нанести противнику "неприемлемый ущерб".

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