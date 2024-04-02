В Кремле назвали тревожным сигналом попытку ввезти взрывчатку в иконах

Это иллюстрирует террористические методы киевского режима

Очередной тревожный сигнал, который красноречиво говорит о террористических методах киевского режима. Так прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попытку ввоза в Россию взрывчатки в партии православных икон.

ФСБ 2 апреля сообщила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки иностранного производства. Взрывчатое вещество отправлялось с Украины и шло транзитом через страны Евросоюза.

По данным спецслужбы, взрывчатка была спрятана в партии православных икон и церковной утвари. Смертоносный груз обнаружили на пункте пропуска на латвийско-российском участке границы в Псковской области. Было изъято 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 91 электродетонатор, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, передает РИА Новости.

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