Шойгу: Новобранцев весеннего призыва не привлекут к СВО

Срочники не участвуют в спецоперации

Россиян, призванных в армию на срочную службу в рамках весеннего призыва, не будут привлекать к участию в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом во вторник, 2 апреля, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Как напомнил глава Минобороны, в соответствии с указом президента призыву на военную службу подлежат 150 тысяч человек. Большинство из них получит военно-учетную специальность в учебных соединениях и воинских частях и лишь затем будут направлены к месту несения службы.

Военнослужащие, у которых срок военной службы по призыву истек, должны быть своевременно уволены и организованно отправлены домой, цитирует Шойгу "Интерфакс".

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский ранее заявил, что может успокоить призывников и их родителей: на СВО срочников не отправят. При этом продолжительность службы по призыву остается неизменной — один год.

При этом на Украине остается открытым вопрос о мобилизации. Главком ВСУ Александр Сырский заверил, что показатель в 500 тысяч человек, который звучал ранее при обсуждении этого вопроса, пересмотрен в сторону уменьшения.

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