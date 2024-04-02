Песков о событиях в Татарстане: Киев продолжает свою террористическую активность

ВС России работают над устранением угрозы
Атаки беспилотников на предприятия в Татарстане связаны с продолжающейся террористической активностью Киева.
Российские военные и власти работают, чтобы минимизировать, а в дальнейшем и вовсе исключить эту угрозу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Киевский режим продолжает свою террористическую активность", - подчеркнул спикер Кремля (цитата по "Коммерсанту").
Ранее украинские беспилотники атаковали предприятия Елабуге и Нижнекамске утром 2 апреля. Серьезных разрушений нет. Два беспилотника ударили по общежитию "Алабуга политех", пострадали 12 студентов.
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