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Песков подтвердил подготовку к приезду Мадуро в Россию

14:01
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Конкретная дата пока неизвестна

Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию находится в высокой степени подготовки. Об этом во вторник, 2 апреля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Анкара опровергла назначение даты визита Путина

Спикер Кремля подтвердил справедливость заявления Мадуро о его скором визите в Россию. Как уточнил Песков, в настоящее время идет "последнее согласование сроков, которые будут подходить и графику господина Мадуро, и графику Путина".

При этом конкретная дата предстоящего визита Мадуро в Россию пока не назначена, цитирует Дмитрия Пескова "Интерфакс".

В феврале в Венесуэле побывал российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он обсудил с венесуэльскими коллегами ключевые темы мировой повестки и развитие стратегического партнерства. Дипломат провел переговоры с лидером республики Николасом Мадуро и исполнительным вице-президентом страны Делси Родригес.

Ранее Николас Мадуро заверил, что Венесуэла поддерживает решительные действия России по защите мирного населения Донбасса. В телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным Мадуро осудил дестабилизирующую активность США и НАТО.

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