Песков подтвердил подготовку к приезду Мадуро в Россию

Конкретная дата пока неизвестна
Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию находится в высокой степени подготовки. Об этом во вторник, 2 апреля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Спикер Кремля подтвердил справедливость заявления Мадуро о его скором визите в Россию. Как уточнил Песков, в настоящее время идет "последнее согласование сроков, которые будут подходить и графику господина Мадуро, и графику Путина".
При этом конкретная дата предстоящего визита Мадуро в Россию пока не назначена, цитирует Дмитрия Пескова "Интерфакс".
В феврале в Венесуэле побывал российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он обсудил с венесуэльскими коллегами ключевые темы мировой повестки и развитие стратегического партнерства. Дипломат провел переговоры с лидером республики Николасом Мадуро и исполнительным вице-президентом страны Делси Родригес.
Ранее Николас Мадуро заверил, что Венесуэла поддерживает решительные действия России по защите мирного населения Донбасса. В телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным Мадуро осудил дестабилизирующую активность США и НАТО.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"