ВС России продолжают снижать боевой потенциал противника

Российская армия продолжает снижать боевой потенциал противника в зоне специальной военной операции. ВС России выдавливают врага с занимаемых рубежей, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.

Как сообщили министр обороны, с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих. Также уничтожено 14 тысяч единиц вооружения, в том числе более тысячи двухсот танков и другой бронетехники.

Шойгу отметил, что Киев пытается компенсировать отсутствие результатов на линии боевого соприкосновения актами терроризма, обстрелами мирного населения. Киевский режим пытается перенести боевые действия на российскую территорию, стараясь убедить своих западных спонсоров в способности противостоять армии России.

По словам главы Минобороны, Вооруженные силы реагируют на преступления украинских боевиков асимметрично. Так, только в марте нанесены 190 групповых и два массированных удара по Украине. Высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты поразили объекты военной и энергетической инфраструктуры.

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