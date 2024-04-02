ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шойгу назвал потери ВСУ с начала года

13:49
  • вторник
  • 02 апреля 2024

ВС России продолжают снижать боевой потенциал противника

Российская армия продолжает снижать боевой потенциал противника в зоне специальной военной операции. ВС России выдавливают врага с занимаемых рубежей, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.

Шойгу: Новобранцев весеннего призыва не привлекут к СВО
Советник Шойгу: "Голая" вечеринка — акт ментальной агрессии против России

Как сообщили министр обороны, с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих. Также уничтожено 14 тысяч единиц вооружения, в том числе более тысячи двухсот танков и другой бронетехники.

Шойгу отметил, что Киев пытается компенсировать отсутствие результатов на линии боевого соприкосновения актами терроризма, обстрелами мирного населения. Киевский режим пытается перенести боевые действия на российскую территорию, стараясь убедить своих западных спонсоров в способности противостоять армии России.

По словам главы Минобороны, Вооруженные силы реагируют на преступления украинских боевиков асимметрично. Так, только в марте нанесены 190 групповых и два массированных удара по Украине. Высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты поразили объекты военной и энергетической инфраструктуры.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Уничтоженная техника ВСУ
Уничтоженная техника ВСУ
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.