Гороскоп на сегодня, 3 апреля, для всех знаков зодиака

Венера и Нептун соединились в знаке Рыб

Овны

День тонких энергий: в соседнем знаке Рыб соединились Венера и Нептун. Обращайте внимание на то, что слышите и видите, свои сны и предчувствия - они не обманут.

Тельцы

Общение сегодня обогатит вас духовно, подскажет верный путь. Если есть возможность, задавайте вопросы тем, кого считаете мудрыми людьми - их ответы будут в точку.

Близнецы

Художники, музыканты, писатели или поэты, а также бьюти-мастера, сегодня ваш день! Есть возможность повысить свой уровень, сделать смелый шаг к мечте.

Раки

Записывайтесь на курсы, о которых мечтали, или выбирайте, чему поучиться. Не знаете, куда поехать летом? Выбирайте маршрут именно сегодня, учитывая свои желания.

Львы

Все тайное, мистическое, будет волновать сегодня вас. Самое время обратиться к астрологу, сделать любимые практики, купить карты Таро или книги по эзотерике.

Девы

Романтический день можно провести по-разному: устроить свидание, сделать карту желаний на тему любви. Или посвятить его себе: сходить к парикмахеру, стилисту.

Весы

Идеальная возможность успокоиться, наладить сон, понять потребности своего организма. Сны в этот день могут содержать подсказки, касающиеся вашего здоровья.

Скорпионы

Представители этого знака - тонкие натуры, и вам сегодняшний день придется по душе. В такие моменты хорошо посещать храмы, концерты органной музыки и свои места силы.

Стрельцы

Если вы когда-нибудь думали о покупке новой ароматической лампы, свечей или комнатных цветов, сделайте это. Покупки помогут создать приятную атмосферу в вашем доме.

Козероги

Важно быть честными в этот день и руководствоваться добрыми намерениями. Продажи и рекламу лучше отложить на другое время, а сегодня заняться творчеством.

Водолеи

Пожертвуйте на благотворительность хотя бы символическую сумму или купите корм бездомным животным. Сегодня полезно тратить деньги на добрые дела.

Рыбы

Восхитительный день, особенно, если вы умеете наслаждаться красотой мира и мечтать. В вашем знаке соединились Венера и Нептун: любовь и вдохновение вокруг!

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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