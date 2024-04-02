Совбез ООН обсудит удар ВВС Израиля по консульству Ирана в Дамаске

Заседание состоится по инициативе России

Груда бетона - все, что осталось от здания иранского консульства в сирийской столице. Шесть ракет, выпущенных израильским F-35, превратили его в труху. Разбор завалов шел всю ночь. Сначала вручную. Затем при помощи техники. К этому моменту уже было понятно: все, кто был внутри здания, - погибли.

"Действия Израиля нарушают все нормы международного права. Они совершили преступления против палестинского народа в секторе Газа, против ливанского народа, против сирийского народа и против нашей страны. Этот удар не останется без ответа", - заявил Хосейн Акбари, посол Ирана в Сирии.

В списке убитых - 11 человек. Погибли два высокопоставленных генерала КСИР - элитного иранского военно-политического формирования. Это говорит о том, что удар израильские ВВС наносили точечный, прекрасно зная, кто в этот момент находился внутри здания иранского диппредставительства.

Тегеран называет данную атаку террористической: "Сионистский режим из-за своих неоднократных неудач и поражений использует слепой террор, но он должен знать, что ему никогда не достичь своих целей путем таких бесчеловечных действий".

Резче всего на этот счет высказался глава иранского МИДа. Он призвал привлечь к ответственности не только Израиль, но и США, которые не могли не знать о готовящейся операции. Впрочем, в Вашингтоне все категорически отрицают. Официальных комментариев на этот счет пока нет. Телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома сообщил, что там якобы были не в курсе того, что планирует Израиль. Верится в это, конечно, с трудом, учитывая союзнические отношения Вашингтона и Тель-Авива. И то внимание, которое Белый дом уделяет ближневосточному региону, планомерно разжигая там полномасштабный конфликт.

Тот же сектор Газа, где Израиль уничтожил группу волонтеров, передвигавшихся на автомобилях с опознавательными знаками, был лишь прологом. Теперь вот - удар по посольству Ирана, руководство которого активно провоцируют на прямое столкновение. Причем делают это довольно успешно, считает New York Times.

"Усугубившееся после начала военных действий в секторе Газа скрытое противостояние Ирана и Израиля становится все более очевидным. Так, ракетный удар по зданию иранского консульства в Дамаске стал одной из самых крупных атак в этом противостоянии, что означает перерастание этого конфликта в открытую войну", - пишет газета.

О возможных последствиях такого конфликта неоднократно предупреждали в Кремле. Атаку израильских ВВС там назвали актом агрессии, нарушающим международное право. На этом акцентировало внимание и российское посольство в Сирии: "Эти действия являются не только грубым нарушением всех основ международного права, включая Венские конвенции, которые гарантируют неприкосновенность дипломатических и консульских помещений, но и могут привести к обострению напряженности на Ближнем Востоке".

Тегеран уже обратился в Организацию Объединенных Наций с просьбой обсудить эту атаку. Россия данную инициативу поддержала, запросив открытое заседание Совбеза. Оно должно начаться во вторник в 22 часа по Москве.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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