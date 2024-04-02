Ракетоносцы ВСК России пролетели над Японским морем

Их сопровождали истребители Су-30СМ

Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Об этом во вторник, 2 апреля, рассказали в российском Министерстве обороны.

В Telegram-канале ведомства уточняется, что в десятичасовом полете сопровождение ракетоносцев обеспечивали истребители Су-30.

Полет был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнул командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Ранее польские власти поднимали в воздух свои военные самолеты, заявив, что дальняя авиация России демонстрирует повышенную активность. Затем самолеты ВВС Польши благополучно вернулись в места постоянного базирования, сообщения о каких-либо инцидентах не поступали.

В феврале Военно-воздушные силы Германии поднимали по тревоге истребители своих Сил быстрого реагирования из-за появления к юго-востоку от Хельсинки российского военного самолета Ил-20М. Операция обошлась без происшествий после установления визуального контакта.

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