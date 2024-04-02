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Школьник, спасавший людей в "Крокусе", получил грант на обучение в вузе

14:40
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Ислам Халилов подрабатывал гардеробщиком в концертном зале

Школьник Ислам Халилов, который во время теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" спас более сотни человек, получил грант на обучение в российском высшем учебном заведении.
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Как сообщает РИА Новости, 15-летнему Исламу, который подрабатывал в "Крокусе" гардеробщиком и во время теракта сумел вывести из здания свыше 100 человек, вручили эту награду по инициативе автономной некоммерческой организации "Общество дружбы с Кыргызстаном".

Рассказывая о событиях того вечера, подросток признался, что было очень страшно, на его глазах застрелили мужчину, однако "я понимал, что если не среагирую, то свою жизнь потеряю и жизни многих людей". Мальчик вспомнил то, чему его учили на работе на тренинге на случай ЧП — благодаря этому он "знал, куда уводить людей, чтобы их обезопасить".

Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что организаторы теракта хотели посеять панику и разлад в российском обществе, но люди ответили единением и решимостью противостоять этому злу. Президент поблагодарил всех, кто в тяжелейших условиях помогал пострадавшим в "Крокус сити холле" и спасал людей.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил огромную благодарность всем, кто после теракта в концертном зале "Крокус сити холл" честно выполнил свой долг, проявил мужество, милосердие и сострадание. Он подчеркнул, что после трагедии на помощь пострадавшим и семьям погибших, без преувеличения, пришел весь город.

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Ислам Халилов, спасавший людей в "Крокусе"
Ислам Халилов, спасавший людей в "Крокусе"
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