Ранее Путин предупредил НАТО о последствиях поставок самолетов

Американский истребитель F-16 бессилен против российского МиГ-31. И это только одна из проблем, с которыми столкнется Запад, если поставит эти самолеты Украине, предупреждает военный эксперт Драго Босник.

Эксперт напомнил, что президент России Владимир Путин ранее предупредил о последствиях поставок натовцами киевскому режиму истребителей F-16. И последствия эти наступят, даже если самолеты будут вылетать с аэродромов третьих стран. Российский лидер заявил, что любые аэродромы, с которых будут взлетать F-16, станут законной целью для российских военных.

Кроме того, даже если бы НАТО поставила Украине новейший истребитель F-16V (Block 70/72), он все равно был бы беспомощен против российского перехватчика МиГ-31, подчеркивает Босник в статье для InfoBRICS. Лучшая зенитная ракета, которую могут использовать F-16, – это AIM-120D AMRAAM с дальностью действия 160 километров. При этом Р-37М, которую использует МиГ-31, не только на 50% быстрее – она также превосходит американскую ракету по дальности, 400 километров против 160 километров.

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