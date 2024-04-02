Путин назвал главные правила для въезжающих в Россию мигрантов

Подходы к миграционной политике нужно изменить
Президент России Владимир Путин призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике.
По его словам, цифровых электронных баз биометрических данных сейчас недостаточно, в результате чего в полной мере не получается купировать рецидивы незаконной миграции, а многие соотечественники годами ждут российского гражданства.
Помимо законодательных моментов, приезжие должны соблюдать и неписанные правила – уважать российские традиции, язык и историю страны.
"Принцип, что приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю. Этот принцип должен быть решающим ", - подчеркнул Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел (цитата по РИА Новости).
За минувший год из России выдворили почти 10 тысяч нелегальных мигрантов, отметил глава МВД Владимир Колокольцев.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"