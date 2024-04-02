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Путин пообещал добраться до заказчиков теракта в "Крокусе"

14:43
  • вторник
  • 02 апреля 2024

В преступной среде все решают деньги

Россия доберется до конечных заказчиков теракта в "Крокусе". В преступной среде нет надежной агентуры, за деньги они сделают все, что угодно, заявил президент России Владимир Путин.

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Российский лидер, выступая на коллегии МВД, подчеркнул, что в преступной среде не руководствуются ни религиозными, ни политическими соображениями. Только финансы, любая информация покупается и продается – так что до конечных заказчиков спецслужбы, безусловно, доберутся.

Путин также обратил внимание сотрудников МВД на особую тщательность при выдаче российских паспортов в регионах Донбасса и Новороссии. Нельзя допустить получения документов украинскими диверсантами. Надо сделать все, чтобы не смогли легализоваться диверсанты, пособники неонацистов, приводит слова президента ТАСС.

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