Глава МВД рассказал о борьбе с преступностью среди мигрантов

Министр выступил на коллегии ведомства

Одна из сфер деятельности Министерства внутренних дел России — противодействие правонарушениям со стороны иностранных граждан и контроль за соблюдением миграционного законодательства. Об этом во вторник, 2 апреля, напомнил на коллегии ведомства глава МВД Владимир Колокольцев.

Он рассказал, что российские власти усилили контроль за прохождением мигрантами процедур фотографирования и дактилоскопирования — это помогает раскрывать преступления, совершаемые иностранцами. В 2023 году эти процедуры прошли 2 миллиона иностранных граждан. При этом с помощью современных ресурсов было раскрыто 2,4 тысячи преступлений мигрантов.

МВД также продолжает выдворять из России нелегальных мигрантов — в 2023 году из страны выслали 108,5 тысячи человек. Это на 65% больше, чем годом ранее. Вынесено 35,2 тысячи решений о сокращении срока временного пребывания иностранцев в России, цитирует Колокольцева ТАСС.

Ранее сообщалось, что МВД подготовило законопроект, который ужесточает контроль за въезжающими в страну иностранцами. В частности, продолжительность временного пребывания мигрантов в России ограничат сроком 90 дней в течение календарного года. В настоящее время он составляет 90 дней в течение шести месяцев.

Российский лидер Владимир Путин призвал Генпрокуратуру вместе с коллегами из МВД и других профильных ведомства "проанализировать и продумать систему дополнительных превентивных, профилактических и других антикриминальных мер, в том числе по надзору, по соблюдению законности в миграционной сфере".

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