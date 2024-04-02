Путин назвал главную цель террористов в "Крокусе"

Нельзя позволить им добиться желаемого, подчеркнул президент

Главной целью террористов в "Крокус сити холле" и заказчиков этого теракта было разжигание ксенофобии в России. Об этом во вторник, 2 апреля, заявил российский лидер Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что недопустимо "использовать недавние трагические события для провоцирования национальной розни, ксенофобии, исламофобии и так далее".

Заказчики и исполнители теракта в "Крокусе" стремились "посеять раздор и панику, распри и ненависть в нашей стране, расколоть Россию изнутри", а значит, "мы ни в коем случае не должны позволить им это сделать", цитирует Путина ТАСС.

Ранее Владимир Путин уже отмечал, что организаторы теракта хотели посеять панику и разлад в российском обществе, но люди ответили единением и решимостью противостоять этому злу. Президент поблагодарил всех, кто в тяжелейших условиях помогал пострадавшим в "Крокус сити холле" и спасал людей.

Глава федерального правительства Михаил Мишустин заявил, что сейчас главная задача властей государства — позаботиться о пострадавших и о семьях погибших при теракте в "Крокусе". Что касается виновников трагедии, они не заслуживают пощады и понесут наказание, подчеркнул премьер-министр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"