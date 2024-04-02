ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье уходит под воду парк львов

15:10
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Уникальный сафари-парк уходит под воду из-за разлива реки

В Подмосковье тонет Парк львов. Река Нудоль в Клинском городском округе сильно разлилась и затопила площадки и помещения. Об этом руководство парка сообщило в своем телеграм-канале.

Наводнение в Нью-Йорке: затопило метро и аэропорт
Наводнение в Стамбуле: видео затопленных улиц

Животных начали эвакуировать. Сначала сотрудники вывозят "Бабушкин дворик". Это домашние животные — куры, козы, овцы. Потом нужно будет отловить львов и тигров и перевести их в сухое место.

Парк львов создавался как реабилитационный центр. Звери попадали сюда из частных зоопарков и маленьких цирков. Здесь им обеспечивали свободный выгул, уход и лечение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Парк львов в Подмосковье попал в зону паводка
Парк львов в Подмосковье попал в зону паводка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.