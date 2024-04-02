В Подмосковье уходит под воду парк львов

Уникальный сафари-парк уходит под воду из-за разлива реки

В Подмосковье тонет Парк львов. Река Нудоль в Клинском городском округе сильно разлилась и затопила площадки и помещения. Об этом руководство парка сообщило в своем телеграм-канале.

Животных начали эвакуировать. Сначала сотрудники вывозят "Бабушкин дворик". Это домашние животные — куры, козы, овцы. Потом нужно будет отловить львов и тигров и перевести их в сухое место.

Парк львов создавался как реабилитационный центр. Звери попадали сюда из частных зоопарков и маленьких цирков. Здесь им обеспечивали свободный выгул, уход и лечение.

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