В Подмосковье уходит под воду парк львов

Уникальный сафари-парк уходит под воду из-за разлива реки
В Подмосковье тонет Парк львов. Река Нудоль в Клинском городском округе сильно разлилась и затопила площадки и помещения. Об этом руководство парка сообщило в своем телеграм-канале.
Животных начали эвакуировать. Сначала сотрудники вывозят "Бабушкин дворик". Это домашние животные — куры, козы, овцы. Потом нужно будет отловить львов и тигров и перевести их в сухое место.
Парк львов создавался как реабилитационный центр. Звери попадали сюда из частных зоопарков и маленьких цирков. Здесь им обеспечивали свободный выгул, уход и лечение.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"