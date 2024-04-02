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Путин: Запад хочет реванша за неудачи Наполеона и Гитлера

15:30
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Это сохранено в исторической памяти недоброжелателей

В исторической памяти недоброжелателей России сохраняется многое – в том числе и исторические неудачи походов Европы на Восток, заявил президент России. Владимир Путин отметил, что сам сталкивался с этим явлением и это его удивляет.

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По словам Путина, как ни странно, кое кто на Западе хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией в исторические периоды. Им не дают покоя неудачные походы Наполеона и Гитлера, таких исторических примеров очень много, отметил российский лидер в выступлении на коллегии МВД.

Обращаясь к участникам коллегии, Путин также сообщил, что в настоящее время идет комплексная оценка действий всех органов, служб и организаций, которые отвечали за подмосковный концертный зал "Крокус Сити холл". Путин подчеркнул, что страна заплатила очень высокую цену, и весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным, передает ТАСС.

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