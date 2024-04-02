Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 13

Восемь человек госпитализированы

В Татарстане число пострадавших от атаки беспилотников увеличилось до 13 человек.

Все они – студенты "Алабуга политех", двое несовершеннолетние, сообщили в региональном Минздраве.

Пострадавших доставили в Елабужскую ЦРБ. Восемь из них госпитализированы, угрозы жизни нет. Пятерых отпустили на амбулаторное лечение.

Украинские беспилотники атаковали предприятия Елабуге и Нижнекамске утром 2 апреля. Серьезных разрушений нет. Два беспилотника ударили по общежитию "Алабуга политех".

В Кремле заявили, что власти и военные работают, чтобы минимизировать, а в дальнейшем и вовсе исключить угрозу террористических атак со стороны Киева.

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