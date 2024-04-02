ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 13

15:33
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Восемь человек госпитализированы

В Татарстане число пострадавших от атаки беспилотников увеличилось до 13 человек.
Песков о событиях в Татарстане: Киев продолжает свою террористическую активность

Все они – студенты "Алабуга политех", двое несовершеннолетние, сообщили в региональном Минздраве.

Пострадавших доставили в Елабужскую ЦРБ. Восемь из них госпитализированы, угрозы жизни нет. Пятерых отпустили на амбулаторное лечение.

Украинские беспилотники атаковали предприятия Елабуге и Нижнекамске утром 2 апреля. Серьезных разрушений нет. Два беспилотника ударили по общежитию "Алабуга политех".

В Кремле заявили, что власти и военные работают, чтобы минимизировать, а в дальнейшем и вовсе исключить угрозу террористических атак со стороны Киева.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники МЧС на месте происшествия
Сотрудники МЧС на месте происшествия
Последствия атаки БПЛА в Елабуге
Последствия атаки БПЛА в Елабуге
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.