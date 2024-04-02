Захарова обвинила главу МОК в преступном сговоре против России

Томас Бах пообщался с российскими пранкерами

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах "явился к пранкерам с грязносердечным признанием" в том, что ступил в политико-административный преступный сговор. Такое заявление сделала во вторник, 2 апреля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Ранее Томас Бах в беседе с пранкерами Лексусом и Вованом признался, что обращался к украинской стороне с просьбой отслеживать высказывания российских спортсменов в интернете на предмет поддержки действий правительства. Появление подобной информации стало бы основанием для отстранения атлетов, заявил глава МОК.

Как написала Захарова в своем Telegram-канале, Бах сговорился "с одной конкретной стороной для отстранения сильных спортивных конкурентов на международных соревнованиях".

Спикер МИД подчеркнула, что отношения Баха с национальным олимпийским комитетом Украины и признания в "просьбе следить за российскими атлетами" должны стать предметом тщательного расследования.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров резко высказался про Международный олимпийский комитет и его президента Томаса Баха. Дипломат заявил, что все, что сейчас происходит со спортивным движением – это предательство всех идеалов олимпизма.

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