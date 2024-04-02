Принцесса призналась, что лечится от рака

Супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон была вынуждена рассказать публике, что у нее обнаружили рак, из-за угрозы утечки этой информации. Об этом во вторник, 2 апреля, рассказали информированные источники.

Как пишет The Daily Mail, "кто-то знал о состоянии ее здоровья" и уведомил об этом Кенсингтонский дворец, не оставив принцессе иного выбора, кроме как самой рассказать правду общественности о своем онкологическом диагнозе.

Пока неясно, откуда именно появилась утечка информации, хотя СМИ утверждали, что три медсестры подозреваются в передаче третьим лицам медицинских данных о членах британской королевской семьи.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Великобритания для демонстрации своего "лидерства в борьбе с дезинформацией" использует распространение теорий заговора об исчезновении принцессы Кейт Миддлтон.

Официальному Лондону пришлось извиняться после того, как информагентства по всему миру удалили сильно отредактированную фотографию королевского семейства. Катастрофа, по мнению журналистов, заключается в том, что Миддлтон неуклюжими попытками исправить ситуацию со своим исчезновением только ухудшила и без того напряженные отношения Букингемского дворца со СМИ.

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