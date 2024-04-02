Генерал СБУ признал тяжелое положение украинской армии под Часов Яром

Он призвал ВСУ готовиться к боям за Харьков

Интенсивное наступление ВС России под Часов Яром привело к очень опасной ситуации для украинских подразделений на этом направлении. Положение украинской армии тяжелое, заявил генерал СБУ в отставке Сергей Кривонос.

Генерал называет обстановку под Часов Яром очень трудной и опасной для ВСУ. Кривонос добавил, что из-за российского наступления украинская сторона несет высокие потери. По мнению военного, ВСУ пора готовиться к боям за Харьков, передает РИА Новости.

Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков объяснил, в чем опасность для украинской армии российских ударов по инфраструктуре Украины. По словам военного, атаки по объектам электрогенерации лишают ВСУ возможности подвоза стратегических резервов.

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