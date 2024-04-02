ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Генерал СБУ признал тяжелое положение украинской армии под Часов Яром

15:44
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Он призвал ВСУ готовиться к боям за Харьков

Интенсивное наступление ВС России под Часов Яром привело к очень опасной ситуации для украинских подразделений на этом направлении. Положение украинской армии тяжелое, заявил генерал СБУ в отставке Сергей Кривонос.

Гарнизон ВСУ в Часов Яре доживает последние дни
Российские войска открыли себе путь к Часов Яру

Генерал называет обстановку под Часов Яром очень трудной и опасной для ВСУ. Кривонос добавил, что из-за российского наступления украинская сторона несет высокие потери. По мнению военного, ВСУ пора готовиться к боям за Харьков, передает РИА Новости.

Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков объяснил, в чем опасность для украинской армии российских ударов по инфраструктуре Украины. По словам военного, атаки по объектам электрогенерации лишают ВСУ возможности подвоза стратегических резервов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.