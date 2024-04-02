Путин на расширенной коллегии МВД обозначил приоритеты работы полиции

Действующие меры по пресечению незаконной миграции в России недостаточны

Внутренние и внешние угрозы сегодня зачастую переплетены. Именно из этого МВД следует исходить в своей работе, подчеркивает Владимир Путин. В том числе - при расследовании совместно с другими силовыми ведомствами страшного теракта в "Крокус сити холле". Не только непосредственные исполнители - все причастные к кровавой атаке должны понести заслуженное наказание.

"Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки конечных преступных бенефициаров этого деяния. Мы безусловно до них доберемся. И вот что в этой связи хотел бы сказать: те, кто применяют это оружие, а это оружие, которое применяется против России, это очевидно сегодня уже, должны понимать, что оно обоюдоострое. Заказы преступления за деньги не единичны. Также вот в этой профессиональной среде можно сказать, и вы это хорошо знаете, в этой среде нет надежной агентуры. Там делают за деньги все что угодно, не руководствуясь никакими ни религиозными, ни политическими соображениями, а только финансовыми. Так же все легко и продается - любая информация и покупается, и продается. Так что до конечных заказчиков мы безусловно доберемся", - подчеркнул глава государства.

Сейчас, продолжает президент, комплексно оцениваются действия всех правоохранительных, контрольных и надзорных служб, а также коммерческих организаций, которые отвечали за безопасность в "Крокусе". Анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным.

"Это важно прежде всего для того, чтобы вывести на новый уровень обеспечение правопорядка и безопасности в местах массового пребывания людей, на спортивных сооружениях, транспорте, в торгово-развлекательных центрах, школах, больницах, вузах, театрах и так далее. Все эти объекты должны быть под постоянным контролем. И ключевую роль в решении этой задачи призваны играть органы внутренних дел. Подчеркну, у МВД значительный опыт и полномочия в сфере обеспечения общественной безопасности. В прошлом году количество преступлений в общественных местах и на объектах транспорта, согласно статистике, снизилось. Но, как мы видим, готовность к чрезвычайным ситуациям нужно наращивать постоянно", - добавил Путин.

В частности - недостаточны, по мнению президента, действующие меры по пресечению незаконной миграции. Здесь важно кардинально изменить подход, уверен Путин. Необходимы современные цифровые электронные базы биометрических данных. Все, чтобы обеспечить безопасность общества и государства. При этом нельзя допустить - это российский лидер подчеркивает особо - чтобы трагические события провоцировали межнациональную рознь.

"Это и была главная цель террористов, их заказчиков прежде всего. Посеять раздор и панику, распри и ненависть в нашей стране, расколоть Россию изнутри. Это их главная задача. Мы ни в коем случае не должны позволить им этого сделать. Однако когда начинаешь разбираться в обстоятельствах того или иного дела, конкретного преступления, оказывается, что человек попал в Россию без особых проблем, прошел все формальности, оформил трудовой патент, имея зачастую за спиной целый букет правонарушений, причем иногда и злостных. Затем он подает заявление на гражданство, даже не зная элементарно русского языка. При этом наши соотечественники, у которых предки выросли в самых что ни на есть центральных регионах нашей страны, гражданство порой не могут получить годами. Уже говорил, что нам нужно глубоко, кардинально обновить подходы к миграционной политике. Принцип, что приехать и жить, трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю - этот принцип должен быть решающим", - указал Путин.

Особое внимание - работе МВД в новых регионах. Там местным жителям уже выдано более 3 миллионов 200 тысяч российских паспортов.

"Прошу органы внутренних дел эту работу последовательно продолжать. Внимательно, предельно аккуратно, с душой подходить к каждому человеку, к каждой семье, тем более к семьям с детьми, ко всем, кто обращается за российским паспортом, за другими часто утраченными документами. В том числе здесь важна работа и с беженцами. Как только появляется возможность, нужно проводить буквально подомовый обход городов и поселков. И сделать все, чтобы не смогли легализоваться диверсанты, пособники неонацистов", - сказал президент.

Еще один приоритет - борьба с наркотрафиком. В России увеличивается уровень потребления тяжелых и опасных синтетических наркотиков. Задача, поставленная президентом перед силовыми структурами, - установить, где эту отраву производят, а затем пресечь каналы поставок из-за границы. Расслабляться, подчеркивает Владимир Путин, никак нельзя ни по одному из направлений. Потому что враги ничем не гнушаются.

"После развала СССР наши геополитические недоброжелатели, безусловно, поставили перед собой цель доразвалить то, что еще осталось от исторической России, то есть доразвалить ее ядро. И подчинить все, что останется, своим геополитическим интересам. Уверенно говорю об этом как бывший директор ФСБ, как бывший секретарь Совета безопасности, а потом Президент и Верховный главнокомандующий. Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией еще в исторические периоды, за неудачные походы Гитлера на Россию, Наполеона - таких исторических примеров очень много, и ,как ни странно, в исторической памяти тех самых недоброжелателей, о которых я сказал, многое сохраняется. А кто-то стремится к тому, чтобы в сегодняшних условиях быстроменяющегося мира сохранить свою гегемонию, в том числе за счет нас. Видимо, кто-то посчитал ее, нашу с вами страну, слабым звеном – ошибаются. И на мой взгляд, уже многие поняли, что ошибаются. Этого никогда не было, никому этого не удавалось, этого не будет, и никому не удастся это сделать", - сказал Путин.

Ведь даже в нынешних крайне непростых условиях Россия успешно развивается.

"У нас в целом удовлетворительные результаты в экономике – 3,6 процента рост, в Европе такого нет, и сейчас сохраняются хорошие темпы, сейчас уже за 4 процента, промышленное производство растет. В социальной сфере мы решаем стоящие перед нами задачи. Исторический минимум безработицы, исторический минимум людей, живущих за чертой бедности. Это все результаты нашей работы, совместной работы. Много еще что можно перечислять. Но я сказал: никакой самоуспокоенности, тем более расхлябанности быть не может", - заключил глава государства.

Задача сотрудников МВД - каждого на своем месте - обеспечивать для рядовых граждан России нормальную, спокойную жизнь. Однако для этого, подытоживает президент, сами силовики должны сейчас работать в условиях, близких к военному времени. На пределе собственных возможностей.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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