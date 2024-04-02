18 топонимов переименовали в Харькове

Все названия были связаны с Россией

Власти Харькова решили сменить все названия, которые связаны с Россией и Советским Союзом. Об этом сообщает телеканал "Общественное". Глава города Игорь Терехов подписал распоряжение о переименовании 18 топонимов.

Так, улицу имени Героя Советского Союза Бакулина переименовали в честь погибшего в прошлом году в катастрофе замминистра МВД Украины Енина. А вместо памяти изобретателя Тринклера теперь увековечена память одного из бойцов ВСУ с позывным Джус.

Украина начала борьбу с советским прошлым в 2015 году. С того времени по всей стране сносили памятники и переименовывали улицы, города и поселки.

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