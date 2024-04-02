ВС России улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении

Потери ВСУ за сутки составили более 140 военных

Минобороны России сообщило, что за минувшие сутки российские войска улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении, потери ВСУ составили более 140 боевиков.

Кроме того, ВС России отразили контратаку ВСУ в районе населенного пункта Никольское в ДНР. На донецком направлении заняты более выгодные рубежи. Нанесено огневое поражение живой силе бригад ВСУ, в том числе у Часов Яра.

ВСУ потеряли на донецком направлении более 250 человек.

На купянском направлении ВС России отбили две атаки радикалов, потери противника составили до 20 человек и семь единиц техники.

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