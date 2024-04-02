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Триллионы цикад атакуют в этом году США

17:36
  • вторник
  • 02 апреля 2024

В стране ожидают самое массовое нашествие за 221 год

В США впервые за 221 год ожидается рекордное нашествие цикад. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным журналистов, в страну хлынут триллионы насекомых.

Шумные членистоногие появятся буквально из-под земли в ближайшие дни. Ожидается, что это произойдет минимум в 17 штатах. Эксперты называют это "редким природным явлением".

Цикады рождаются каждый год. Но есть выводки, которые остаются под землей 13 и 17 лет. Одновременно они могут появиться крайне редко. В этом году как раз такая ситуация.

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