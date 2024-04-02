В США заявили, что не поддерживают удары ВСУ внутри России

Блинкен выступил против атак на российские НПЗ

Удары ВСУ по территории России, которая официально признана мировым сообществом, не приветствуются. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что администрация США такое решение украинских властей не поддерживает. Об этом сообщает ТАСС.

Журналистов интересовало в первую очередь отношение к ударам беспилотниками по российским НПЗ. Американский дипломат добавил, что с одной стороны его страна всячески поддерживает Украину в борьбе за свои территории. С другой – категорически против нанесения ударов внутри соседнего государства.

Напомним, сегодня ВСУ ударили по еще одному нефтеперерабатывающему заводу. На этот раз в Татарстане.

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