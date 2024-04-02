Американцев предупредили об ужасной бактериальной инфекции

В США резко выросло число заболевших бактериальным менингитом

Менингококковая бактериальная инфекция начала активно распространяться в США. Об этом сообщает телеканал Fox News. По данным журналистов, в прошлом году было зарегистрировано 422 заболевших.

Такой показатель не наблюдался последние 9 лет. На 25 марта этого года в стране уже было 143 случая. Это на 62 больше, чем годом ранее. В Вирджинии даже заговорили о резкой вспышке заболеваемости.

Болезнь вызывает инвазивный штамм. Он поражает в основном взрослых от 30 до 60 лет. А также чаще заболевают афроамериканцы, нежели белые. В зоне риска и люди с ВИЧ.

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