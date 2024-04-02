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Умерла народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова

18:18
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Ей было 92 года

На 93-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Гильдии актеров Союза кинематографистов России.

Уточняется, что Конюхова скончалась после продолжительной болезни.

Татьяна Конюхова окончила ВГИК, около 20 лет была художественным руководителем актерской мастерской Московского государственного университета культуры и искусства. Среди ее наиболее ярких работ в кино - "Карьера Димы Горина", "Доброе утро", "Женитьба Бальзаминова", "На златом крыльце сидели…".

 

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