Возраст мобилизации на Украине снизили до 25 лет

Зеленский подписал соответствующий закон

На Украине снижен возраст мобилизации. Теперь забирать будут с 25, а не с 27 лет.

Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

Документ ожидал подписи с мая прошлого года. Тогда его приняла Верховная Рада. Планировалось, что его утвердят вместе с остальными реформами, которые касаются мобилизации. Но они сейчас рассматриваются в парламенте.

Ранее представитель НАТО Роб Бауэр заявил, что мобилизация на Украине неизбежна. Так как стране на передовой требуются не только снаряды и пушки, но и живая сила.

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