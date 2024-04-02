Российского педагога задержали за избиение ученика

Учительница начальных классов подняла руку на воспитанника коррекционной школы

В Петербурге учительницу взяли под стражу за побои, нанесенные ученику. Об этом сообщает издание "Фонтанка". Педагог работала в коррекционной школе №4 Василеостровского района. Скандал разгорелся еще год назад.

Непедагогические методы воспитания женщина применила 28 апреля 2023 года. Делом занялся следственный комитет. Статью 115 УК России преподавателю вменить не смогли. А вот статью 6.1.1 КоАП (побои) усмотрели.

Вину педагог не признает. Она уверят, что не совершала противоправных действий. Суд решил иначе и назначил 10 суток административного ареста.

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