Для школьников проведут "Урок цифры" по квантовой тематике

Занятия буду проводиться с 8 по 30 апреля

По всей России 8 апреля стартует новый "Урок цифры" по теме "Путешествие в микровселенную: квантовые вычисления и медицина будущего". Занятия буду проводиться до 30 апреля.

Разработчиком нового урока стала госкорпорация "Росатом" совместно с учеными Российского квантового центра. В ходе занятия расскажут о применении квантовых вычислений в медицине, новых специальностях в области квантовых технологий, возможностях получения соответствующих навыков в российских вузах.

Урок состоит из двух блоков: учебного фильма и тренажеров для учащихся младших, средних и старших классов.

Все подробности можно узнать здесь.

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