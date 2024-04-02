Кустурица поделился с Путиным своими планами

Он хочет снять три фильма о России и завершить карьеру

Снять "русский триптих" и завершить на этом карьеру. О таких планах рассказал сербский режиссер Эмир Кустурица на встрече с Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА "Новости".

Мастер хочет создать три фильма по романам Федора Достоевского, Николая Гоголя и Льва Толстого. Но до этого ему нужно завершить работу над картиной "Лавр" по Евгению Водолазкину.

Фильм по Достоевскому будет называться "Инженер легких прогулок". По Гоголю - "Как Иван Иванович рассердился на Ивана Никифоровича". Третий фильм - "Казаки" Льва Толстого.

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