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Собянин принял решение о комплексном развитии неэффективно используемых территорий на юго-востоке столицы

19:30
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Речь идет о пространстве рядом с метро "Некрасовка"

Решено начать комплексное развитие территорий на юго-востоке Москвы. Речь идет о пространстве, которое используется неэффективно. Оно расположено недалеко от станции метро "Некрасовка". Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

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"Работы пройдут на восьми участках поблизости от станции метро "Некрасовка": на ул. Вертолетчиков, Маресьева, Липчанского и в Проектируемом проезде №4296", – написал глава города.

Здесь построят жилые дома, офисы, производственные объекты, торговый центр. Появится и социальная инфраструктура: школы и детские сады. В результате будет создано 3,6 тысяч рабочих мест. Предполагается привести в порядок прилегающую территорию. Обустроить дороги.

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