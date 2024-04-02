Путин встретился с председателем фонда поддержки участников СВО

Число обращений в фонд "Защитники Отечества" приближается к миллиону

Число обращений в фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" приближается к миллиону. Из них решено почти 800 тысяч. Об этом Владимиру Путину доложила председатель организации Анна Цивилева.

Фонд создан по указу президента и работает меньше года. В основном в него обращаются демобилизованные воины за назначением мер соцподдержки, получением документов, за медицинской и психологической помощью.

Два месяца назад полномочия организации были расширены. Он наделен полномочиями перестраивать дома участников СВО с инвалидностью, закупать протезы и коляски, проводить диспансеризацию и адаптацию к мирной жизни. Его филиалы созданы во всех регионах. Помогают в работе в том чиле матери и вдовы погибших воинов

"Конечно бы хотелось чтобы процесс выдачи удостоверений был более системным и оперативным. От этого зависят потом социальные выплаты, дальнейшее движение ветеранов, получение образования бесплатного. Минобороны докладывает, что они вводят электронную систему? Мы будем только очень рады, если это поможет ускорить процесс", - отметила Цивилева.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"