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Геворгян: Израиль рассчитывает на открытие определённых фронтов против Ирана

09:30
  • среда
  • 03 апреля 2024

Ситуацию в регионе прокомментировал политолог-востоковед Каринэ Геворгян

Почему Тель-Авив, и так увязший в секторе Газа, пошёл на обострение конфликта с Тегераном? Был ли удар нанесён по инициативе самого Израиля или его подтолкнули к этому западные партнёры? И какой ответ на атаку может дать Иран?

Атаку Израиля на иранское консульство и её возможные последствия Алексей Фролов подробнее обсудил в программе "События. 25-й час". Ситуацию в регионе прокомментировал политолог-востоковед Каринэ Геворгян.

"С моей точки зрения, Израиль рассчитывает на открытие определённых фронтов против Ирана и, вероятно, это вписано в этот будущий сценарий", - отметила она.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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