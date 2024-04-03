Мощное землетрясение произошло около Тайваня

Магнитуда - 7,5

Мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло сегодня вблизи острова Тайваня. За ним последовали более 40 афтершоков.

По данным сейсмологов, эпицентр находился в акватории города Хуалянь. Очаг залегал на глубине более 15 километров. К этому моменту известно о четырех погибших и около ста пострадавших.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как наклонился и частично обрушился восьмиэтажный жилой дом. В нём оказались заблокированы восемь человек, спасатели их эвакуировали.

Толчки ощущались не только в зданиях. На Тайване сейчас проблемы с электроснабжением и интернетом. Более 87 тысяч домохозяйств остались без света. На востоке Китая частично остановлено движение поездов. Подобного землетрясения на острове не было последние 25 лет.

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