Минобороны рассказало о новых подвигах бойцов в зоне СВО

Бойцы проявили мужество

Новые примеры мужества наших военнослужащих в зоне СВО. Лейтенант Владислав Обмоин во время организации связи в районах размещения командных пунктов дивизии попал под массированный обстрел боевиков. Получив осколочное ранение, Владислав сумел отремонтировать повреждённую аппаратуру и наладить её. Управление войсками было восстановлено. Это позволило отразить атаку ВСУ.

Прапорщик Антон Богомолов в составе группы быстрого реагирования выдвинулся на задержание украинских диверсантов. Вражеский отряд был застигнут врасплох и сложил оружие. При досмотре у боевиков обнаружены взрывчатые вещества и технические средства ведения разведки. Во время допроса радикалы признались, что должны были следить за перемещением наших войск, а также выводить из строя российские военные объекты и инфраструктуру.

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