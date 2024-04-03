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Вашингтон заявил, что в сообщении Москве называл "Крокус" целью теракта

08:07
  • среда
  • 03 апреля 2024

Данные, якобы, были переданы за две недели до атаки

Вашингтон предупреждал Москву, что целью атаки террористов может быть "Крокус Сити Холл". Информация была передана более чем за две недели до теракта в Красногорске, утверждает Washington Post со ссылкой на пожелавших остаться неназванными американских чиновников.

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Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заверил, что США еще утром 7 марта передали российским спецслужбам письменную информацию о готовящейся террористической атаке. Однако Кирби не уточнил, носила ли эта информация детальный характер.

Директор СВР Сергей Нарышкин и глава ФСБ Александр Бортников не отрицают, что в Москве получили от США определенные данные касательно возможного теракта в "Крокусе". Однако руководители российских силовых ведомств подчеркивали, что переданная информация носила слишком общий характер. Западные СМИ также отмечали со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности, что спецслужбы США не передали российским коллегам всю имевшуюся у них информацию, боясь раскрыть свои источники.

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