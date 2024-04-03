При этом он заявляет о готовности бороться к терроризмом

Французский лидер Эмманюэль Макрон заявляет о настрое на укрепление антитеррористического сотрудничества с Россией, но в действительности продолжает наделять киевский режим средствами для совершения новых терактов. Об этом рассказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

В интервью, опубликованном в ее Telegram-канале, Захарова заявила, что Макрон меняет свое мнение "каждые полдня", так что "никто в его ближайшем окружении не может понять, что он говорит и почему".

Она также подчеркнула, что изначально взаимодействие в борьбе с терроризмом блокировала не Россия "это было натовское русофобское крыло", причем подобные настроения в НАТО подпитываются из Вашингтона и Лондона.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев рассказал, что НАТО не брезгует использовать в своих интересах террористические организации. При этом члены военно-политического блока послушно выполняют установки США на применение экономических санкций и организацию подрывных действий, отметил политик.

При этом после теракта в "Крокус сити холле" президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французские спецслужбы предложили российским коллегам усилить сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Политик уточнил, что контактов на уровне глав государств это не предполагает.

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