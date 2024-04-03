На Западе назвали условие, при котором рухнет фронт ВСУ

Россия продолжает спецоперацию

Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрушится, если российская армия нанесет сконцентрированный удар в одном месте. Об этом предупреждают высокопоставленные украинские военные.

Как пишет Politico, существует значительный риск обрушения фронта ВСУ, если "российские генералы решат сконцентрировать усилия" на конкретном участке, тем более что Запад уже никак не поможет Украине справиться с наступлением России.

Собеседник издания посетовал на "военный кризис", в то время как "Россия собирает ресурсы и будет готова к мощному удару в августе или даже раньше". В ВСУ напомнили про численное превосходство российской армии и массовое применение ею планирующих авиабомб.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что российская армия продолжает снижать боевой потенциал противника в зоне специальной военной операции. С января 2024 года ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих и 14 тысяч единиц вооружения, в том числе более тысячи двухсот танков и другой бронетехники.

Источник в российских силовых структурах рассказал, что ВСУ прячут тела павших соотечественников ради сокрытия истинных масштабов потерь. Еще одна преследуемая ими цель — не выплачивать денежные компенсации родственникам погибших.

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