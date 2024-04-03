ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пленные ВСУ потребовали российские паспорта, чтобы перейти на сторону Москвы

08:31
  • среда
  • 03 апреля 2024

Прецеденты уже есть

Некоторые украинские военные, попавшие в плен в зоне специальной военной операции, запросили российское гражданство.

Об этом РИА Новости рассказал  командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Один из пленных, военнослужащий 426-го батальона 142-й бригады ВСУ Валерий Шевченко из Донбасса, ранее отказался воевать на стороне Украины, сдался в плен и запросил российский паспорт.

"Он попросил гражданство России и обратился к Путину с просьбой не отдавать его на ту сторону. У нас несколько таких бойцов, которые просили тогда гражданство, я так думаю, что с ними тоже вопрос будет решен", - рассказал командир отряда.

Алаудинов подчеркнул, что СВО не направлена против украинского народа. Россия открыта к диалогу с теми, кто готов сложить оружие и сдаться в плен.

Валерий Шевченко заявил о переходе в ряды ВС России 1 марта 2024 года. Он рассказал, что намеренно отстал от своих военнослужащих, чтобы встретиться с российскими солдатами. По словам Шевченко, он думал о переходе на сторону России уже давно. Такие ситуации не единичны, однако бывают и обратные ситуации. В частности, российского солдата Радика Богданова обвинили в участии в боях на стороне ВСУ после его сдачи в плен. Солдата вернули в Россию с помощью обмена военнопленными 3 января. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ
Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.