Пленные ВСУ потребовали российские паспорта, чтобы перейти на сторону Москвы

Прецеденты уже есть

Некоторые украинские военные, попавшие в плен в зоне специальной военной операции, запросили российское гражданство.

Об этом РИА Новости рассказал командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Один из пленных, военнослужащий 426-го батальона 142-й бригады ВСУ Валерий Шевченко из Донбасса, ранее отказался воевать на стороне Украины, сдался в плен и запросил российский паспорт.

"Он попросил гражданство России и обратился к Путину с просьбой не отдавать его на ту сторону. У нас несколько таких бойцов, которые просили тогда гражданство, я так думаю, что с ними тоже вопрос будет решен", - рассказал командир отряда.

Алаудинов подчеркнул, что СВО не направлена против украинского народа. Россия открыта к диалогу с теми, кто готов сложить оружие и сдаться в плен.

Валерий Шевченко заявил о переходе в ряды ВС России 1 марта 2024 года. Он рассказал, что намеренно отстал от своих военнослужащих, чтобы встретиться с российскими солдатами. По словам Шевченко, он думал о переходе на сторону России уже давно. Такие ситуации не единичны, однако бывают и обратные ситуации. В частности, российского солдата Радика Богданова обвинили в участии в боях на стороне ВСУ после его сдачи в плен. Солдата вернули в Россию с помощью обмена военнопленными 3 января. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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