Роулинг возмутилась новым шотландским законом

Если кто-то посмеет назвать транс-женщину мужчиной, может загреметь в тюрьму

Арестуйте меня, если я не права! Писательница Джоан Роулинг, подарившая миру Гарри Поттера, пошла против тренда и новой несказочной реальности, резко выступив против нового закона о ненависти, принятого в Шотландии.

Главное в нём следующее - если кто-то посмеет назвать транс-женщину мужчиной, может загреметь в тюрьму на 7 лет. Транс-женщина - это, конечно, никакая не женщина, а просто мужик, который решил напялить платье и на законном основании заглядывать в женские раздевалки. Нельзя сказать, что вся Шотландия с восторгом приняла подобную инициативу.

В Британии этот закон, вступивший в силу в понедельник, одна из главных новостей. Терпимость - штука хорошая, но, когда мужчина, прикинувшись женщиной, заходит в женский душ в фитнес-клубе, да ещё и к несовершеннолетним, это как минимум перебор. Джоан Роулинг, выступившая с резким осуждением нового закона, сопроводила публикацию в соцсети хэштегом "арестуйте меня". Шум на всю Британию. Даже премьера Риши Сунака спросили: ну как, писательнице Роулинг на тюремную шконку пора? Или пока на свободе останется?

Британские газеты публикуют карикатуры: суд над человеком, который назвал мужчину мужчиной. Вам смешно? Нет, конечно, бывают случаи, когда мать-природа подложит человеку свинью и он сам себя не узнаёт. Это случай клинический. А за судьбой Джоан Роулинг мы будем следить.

Сегодня в Шотландии закрутили сюжет похлеще Гарри Поттера. Что делать, если в Шотландии в действительности всё не так, как на самом деле?

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